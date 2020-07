Sul palco Abbondanza/Bertoni ci ricorda l'armonia dell'infanzia

Il Teatro Capovolto di piazza Battisti a Trento, questa sera alle 21.30, ospiterà un evento di danza, che avrà come protagonista una fra le maggiori realtà artistiche del nostro territorio, la Compagnia Abbondanza/Bertoni.

Lo spettacolo fa parte della rassegna estiva del Centro Santa Chiara. La Compagnia Abbondanza/Bertoni porterà in scena un suo evergreen come Romanzo D’Infanzia. Lo spettacolo è nato dal sodalizio artistico tra Bruno Stori (testo, regia e drammaturgia), Antonella Bertoni, Michele Abbondanza (coreografia e interpretazione) e Letizia Quintavalla (regia e drammaturgia): una importante autoproduzione in cui questi quattro artisti si sono uniti per dare vita ad un progetto nel quale le diverse discipline di ognuno confluiscono nell’unità dello spettacolo ed è accompagnato dalle musiche di Alessandro Nidi. Creato nel 1997, «Romanzo d’Infanzia» è uno spettacolo di particolare poesia e pluripremiato. Ha avuto oltre 600 repliche, ed è stato tradotto e rappresentato in quattro lingue. Di fatto è lo spettacolo cult della Compagnia e parla della relazione tra genitori e figli. Nata come creazione rivolta soprattutto ad un pubblico giovane, lo spettacolo vuole commuove gli adulti e far ridere i bambini. In scena, Antonella Bertoni e Michele Abbondanza si alternano tra l’essere genitori e figli e poi di nuovo padre e figlio e madre e figlia e poi fratelli, alternando inoltre il subire e il ribellarsi e difendere, scappare, tornare e farsi capire per sempre senza ritorni.

Per gli autori nello spettacolo «il linguaggio del teatro-danza, normalmente riservato ad un pubblico non di giovanissimi, si propone in una formula più narrativa ed immediata in modo da renderlo fruibile anche dai bambini. L’infanzia è il diamante della nostra vita - spiegano ancora gli autori - è grezza e abbagliante. Si può scheggiarlo e offuscare la potenza della sua luce».

L’accesso sarà contingentato e sarà consentito solamente con il biglietto (5 euro), acquistabile sul sito primiallaprima.it. Gli spettatori sono invitati a presentarsi giusto anticipo in ragione delle procedure di ingresso. L’accesso verrà consentito a partire dalle ore 20.15. Obbligatorio l’utilizzo delle mascherine. Essendo tutti i posti al coperto, lo spettacolo si terrà anche in caso di pioggia.