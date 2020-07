Marinchel diventa Ray e lancia il singolo estivo "Nero agosto" dai ritmi reggaeton

Mattia Marinchel cambia nome d’arte, il suo nuovo aka è infatti Ray (che si lega a rainbow– arcobaleno in inglese), e lancia il suo nuovo singolo. Il cantante di Trento presenterà infatti stasera, venerdì 10 luglio, alle 21, il brano “Nero agosto” in un appuntamento show con maxischermo al ristorante “Al vecchio mulino” di Vezzano. Per la realizzazione di “Nero agosto” Ray si è affidato al produttore e discografico trentino Luca Valentini attraverso il marchio di pubblicazione Caroluka. Una sinergia artistica che ha portato ad una canzone tipicamente estiva attraverso quello che è considerato come il nuovo pop: il reggaton. Una scelta artistica pensata in funzione dell’impronta delle serate della movida organizzate dallo stesso Marinchel in vari locali del Trentino.

Il testo di “Nero agosto” , scritto da Valentini, ha delle forme spensierate, tutte da ballare come nello stile del reggaeton, attraverso i temi della movida, dell’amicizia e della classica storia d’amore estiva decisamente sfuggente. Ad accompagnare il lancio di “Nero agosto” un videoclip girato dal regista Andrea Vergnano, che ha anche lavorato ai video di una stella del pop tricolore come Baby K,.Le immagini, online sul canale Youtube del vocalist, sono state girate a Riva del Garda nelle ambientazioni solari di una piscina e del lago in un atmosfera di festa ovviamente con le comparse ridotte al minimo per le disposizioni legate al Covid – 19.

“Con Ray – racconta all’Adige Luca Valentini - abbiamo creato un brano divertente e danzereccio. Lui ha la carica giusta per emergere e ci attendiamo ora il supporto anche dei fan sperando nella possibilità di ascoltarlo presto in un concerto a Trento>. Nei prossimi mesi Ray avrà anche una ribalta televisiva: il cantante è stato infatti selezionato per la trasmissione televisiva The Coach in onda su La7Gold che verrà registrata nel corso dell’estate per essere poi mandata in onda a dicembre