Tutto pronto per il Vintage festival

Torna il Vintagefestival. «Dopo lo stop forzato legato alla pandemia - scrivono gli organizzatori - l'estate cittadina offre il primo evento all'aperto: il 6, 7 e 8 agosto si terrà la seconda edizione del Rovereto Vintage Festival. Una tre giorni che riporterà la città nel passato, quasi a cercare certezze e sicurezze messe in crisi dall'esplosione del Coronavirus sulle scene mondiali».

«Il centro storico tornerà a colorarsi di vintage, con il mercatino di oggetti d'un tempo, l'esposizione di macchine d'epoca, i vestiti e gli accessori che fanno capolino dalle vetrine in città e soprattutto la voglia di tornare a stare insieme al ritmo di swing e rock'n'roll. Non mancherà la musica con esibizioni dai balconi delle vie del centro e all'interno del Cortile Urbano. Il festival aprirà dunque le danze degli eventi estivi nell'ottica di tornare a riappropriarsi degli spazi all'aperto, simboli di incontro, scambio e arricchimento, e a vivere le strade. Sarà un festival diverso dallo scorso anno per garantire tutte le misure di sicurezza dettate dai protocolli nazionali e provinciali: assembramenti vietati, contatti limitati».