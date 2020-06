Ripartono a Trento gli eventi culturali. Il nuovo format «E...State a Trento musica teatro cinema danza ad almeno un metro di distanza», è il frutto di un lungo lavoro corale del Comune di Trento con il centro servizi culturali Santa Chiara, le Circoscrizioni, Fondazione Caritro, il Muse, l’Opera Universitaria, Trentino Film Commission, il Trento Film Festival e il Coordinamento teatrale Trentino.



Il teatro Sociale riapre all’incontrario: «Teatro capovolto. La città in scena», è infatti il nome della rassegna che per tutto il periodo estivo ospiterà eventi di prosa, musica e danza sul palco del Sociale, rivolto verso piazza Cesare Battisti che caratterizzerà i mesi di luglio e agosto.



Torna anche il cinema all’aperto, che si sposta nel giardino del Muse nell’ambito di «Summertime» il programma di attività culturali estive che ospiterà altri eventi e proiezioni in collaborazione con il Trento Film Festival.



Nell’Abbazia di San Lorenzo, invece, un’attrice o un attore insieme ad un musicista si esibiranno tutti i venerdì da fine giugno ai primi di settembre, dalle ore 6.30 alle 7 e dalle 7.30 alle 8.