La grande musica torna a Trento con i concerti di Niccolò Fabi, Raphael Gualazzi e Giovanni Sollima. I tre artisti suoneranno fra luglio e agosto nello spazio del Teatro Capovolto, inaugurato lunedì sera dall’Orchestra Haydn: si tratta dell’area sul retro del Teatro Sociale che si apre su piazza Cesare Battisti.

Gli eventi sono inseriti nel cartellone che verrà annunciato nei prossimi giorni: si tratta di un’estate, ovviamente, molto particolare, ma con gli spettacoli che potranno riportare il sorriso dopo i mesi di lockdown.

«In questo periodo abbiamo lavorato per mettere in campo un programma culturale diffuso sia in città che nelle periferie - spiega l’assessore alla cultura del Comune di Trento Corrado Bungaro -. Vogliamo far respirare la città attraverso l’offerta di spettacoli e nello stesso tempo far lavorare i soggetti interessati a produrli».

Gli eventi, fra luglio ed agosto, saranno realizzati dal Comune insieme al Centro Servizi Culturali S. Chiara.

Il primo appuntamento sarà quello nella prima parte di luglio con Franco Arminio, poeta, scrittore e paesaggista che verrà a Trento accompagnato da tre noti musicisti. Arminio è balzato agli onori delle cronache per la sua «intervista impossibile al Coronavirus».

Il cantautore romano Niccolò Fabi, fresco vincitore del Premio Amnesty International Italia, si presenterà a Trento per un live speciale, considerando che il suo tour estivo è stato posticipato al 2021.

Gli altri due nomi di rilievo sono quelli del pianista Raphael Gualazzi, con un set per piano solo e del compositore e violoncellista Giovanni Sollima. Si stanno definendo invece gli ultimi dettagli per la realizzazione di un’arena per il cinema, con un programma realizzato insieme al Muse, che sarà ospitata nel giardino del Museo delle Scienze e sostituirà la location degli scorsi anni del cortile delle Crispi - Bonporti. Ma la musica e gli spettacoli saranno ospitati anche in piazza Fiera e piazza Duomo.