Il critico d’arte e protagonista dei social Andrea Dipré, trentino, è stato assolto dall’accusa di diffamazione arrivata lo scorso anno da Benedetta Parodi, dopo aver pubblicato su YouTube un provocatorio video musicale in cui preparava un «pollo alla cocaina» con chiari riferimenti alla trasmissione culinaria di Parodi.

Il controverso critico d’arte trentino, avvocato e giornalista radiato dall’Ordine, nel video si ispirava a una ricetta del pollo al curry presentata in televisione dalla conduttrice, totalmente stravolta da lui, circondato da ragazze mezze nude arrivate in suo aiuto per preparare il «pollo alla cocaina». Il tutto contornato da presunte sniffate di polvere bianca.

Da qui la querela presentata da Benedetta Parodi visto che nel video non mancavano anche immagini che la ritraevano durante una puntata del suo programma. La procura aveva chiesto l’archiviazione, poi era arrivata l’opposizione da parte dell’avvocato della Parodi. Infine, ora, l’assoluzione totale per Andrea Diprè.