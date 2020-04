Ficarra e Picone hanno annullato le date di Trento

A causa del perdurare dell’emergenza e alla luce delle ultime disposizioni governative, anche il duo comico siciliano Ficarra & Picone, ha dovuto piegarsi e ha deciso di annullare le date previste nel mese di maggio dello spettacolo teatrale Abbiamo fatto?25 anni. Nel tour era prevista - e molto attesa dagli appassionati - anche le date di Trento del 12 e 13 maggio, che si sarebbero dovute tenere al Teatro Sociale.

Le altre date annullate sono quelle del 2-3 maggio a La Spezia; del 6, 7, 8 maggio a Mantova; del

16 e17 maggio a Ferrara; del 22-23 maggio ad Assisi; del 26-27 maggio a Senigallia.

Lo spettacolo era atteso e il duo comico aveva annunciato l’arrivo in Trentino addirittura un anno fa con uno spettacolo preparato per festeggiare i loro venticinque anni di sodalizio artistico con una stagione imponente, che avrebbe dovuto toccare oltre 20 città italiane con più di 50 date. Ancora non si sa se saranno annullate anche le date nella loro amatissima città, Palermo, dal 6 al 21 giugno e quella del 10 luglio al Lucca Summer Festival che al momento restano in calendario insieme agli altri appuntamenti estivi.

Le informazioni relative all’utilizzo del Voucher (in qualità di rimborso del biglietto acquistato) verranno pubblicate su friendandpartners.it e ticketone.it entro il 30 maggio. Per ulteriori informazioni friendsandpartners.it e ticketone.it