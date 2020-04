Milly Carlucci sui social con i vip

«Vogliamo passare una mezz’ora scacciapensieri», dice Milly Carlucci, la mitica, la bella, la grande signora di Raiuno va veloce.

Costretta tra le mura domestiche come tutti noi, ha ideato, scritto (insieme a Giancarlo De Andreis) e ora conduce Iorestoacasashow, ogni martedì e venerdì porta i vip sui social. Sulle sue pagine Instagram e Youtube, personaggi dello spettacolo si sfidano in quiz, gare goliardiche e prove di ogni tipo. Ognuno, rigorosamente, da casa propria.

L’infaticabile Milly, sta già lavorando anche alla nuova edizione di “Ballando con le stelle”, che dovrebbe ripartire in estate.



Come è nata l’idea di questo programma?



«Dopo settimane trascorse a mettere a posto in casa, a fare ginnastica, con i miei storici autori di “Ballando” ci siamo chiesti che cosa avremmo potuto fare che sia parte del nostro mestiere e - dato che sono in molti nello spettacolo a proporre modi diversi per stare insieme - abbiamo pensato di realizzare un programma che abbia un po’ la stessa cifra di quello che si fa in televisione. Perché quello che manca al web è la possibilità di fare una regia. Quindi abbiamo chiamato a raccolta un po’ di amici e sperimentato questa sorta di nano programma».



Come si sviluppa?



«Sono sfide tra due personaggi famosi, condotte da me e giudicate da un solo giudice che è Fabio Canino. Siamo partiti da poco e le puntate si possono rivedere perché sono sempre postate sui miei social. C’è una prova di canto su brani storici dove devono i concorrenti devono fare tutto: strumenti, coro, modulare la voce. Poi c’è un ballo improvvisato con musiche sempre diverse e una prova di lettura del labiale. L’ultima prova che dà il punteggio per la vittoria è un selfie. Siamo isolati da molte settimane e l’umore sta scendendo. La nostra ambizione è quella di far ridere e divertire».



Ma lo scopo principale del suo “Iorestoacasashow” qual è?



«Ricordare di fare una donazione alla Protezione civile. Noi vogliamo essere aiutati nei momenti difficili ma servono fondi e donare quello che si può è oggi più che mai importante».



Per il suo “Ballando con le stelle” ha in mente qualcosa di nuovo magari per l’estate? La Rai rimarrà aperta per ferie?



«Dovevamo andare in onda il 28 marzo e avevamo già iniziato le prove con tutte le modalità di sicurezza per non ballare in coppia. Poi c’è stata l’interruzione, a mio avviso giusta. Adesso si parla di “riaccendere la televisione”. Il direttore di Raiuno, Stefano Coletta, è d’accordo e magari in giugno o in piena estate vorremmo dare il segnale che ci siamo. Ma soprattutto ripartirà la Rai: si sta pensando a una stagione estiva diversa. Il coronavirus purtroppo non scomparirà da un giorno all’altro e dovremmo conviverci ancora e imparare nuovi modi per andare avanti. Programmi inediti pensati per allietare l’umore delle famiglie potrebbero essere uno svago».



Ma il cast Ballando che era stato annunciato cambierà?



«Voglio aspettare di capire come gli eventi si svilupperanno. Certo ci saranno molti cambiamenti».



Lei è sposata da 34 anni con l’imprenditore Angelo Donati, avete due figli Angelica e Patrick. E’ stato complicato conciliare il ruolo di moglie, mamma e donna che lavora?



«Sì. Noi donne, giustamente, non vogliamo rinunciare a nessuno di questi “ruoli”. Mettere insieme tutto è un equilibrismo incredibile ma ho avuto ed ho tante soddisfazioni. Il percorso professionale che ho scelto non è stato facile, però mi ha dato grandi emozioni, l’affetto del pubblico e lo rifarei mille volte».