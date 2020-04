È stato rinviato al 4 ottobre lo spettacolo «Tutto Teo» con Teo Teocoli che era in programma per ieri sera all’Auditorium Santa Chiara di Trento: un appuntamento che è stato spostato a causa dell’emergenza legata al Covid-19.

I biglietti acquistati in prevendita nei circuiti PrimiAllaPrima e Ticketone restano comunque validi per la nuova data organizzata da Fiabamusic in collaborazione con il Centro Santa Chiara. Vi sono ancora diversi posti liberi perché le prevendite erano state fermate. Per chi avesse già acquistato il biglietto va detto che non sono previsti rimborsi, a meno che lo spettacolo non venisse cancellato in maniera definitiva, ma la cosa è esclusa al momento.

Anche il comico toscano Giorgio Panariello ha riprogrammato il suo spettacolo spostandolo dal 20 aprile al 21 novembre.

La data dello show di Panariello era già stata spostata dal 23 marzo. Continuano comunque le prevendite presso i punti abituali e sul sito ticketone.it e come per Teocoli i biglietti avranno validità anche a novembre. Per eventuali informazioni si può telefonare allo 0473 270256 o scrivere alla info@showtime-ticket.com.

Teocoli dal canto suo presenterà il suo un “one man show”, ricco di gag e trovate, per tre ore di spettacolo con il meglio del suo repertorio.

Uno spettacolo di puro divertimento, dove, in una sorta di “lanx satura” Teocoli porta in scena il suo repertorio, senza una scaletta ma affidandosi alle emozioni e all’ispirazione del momento, in un “viaggio a ritroso” nella sua carriera di attore, cantante, ballerino, in una sola parola, di “showman”.

Gli appunti comici e l’effervescenza dei personaggi più conosciuti creati da Teocoli, e presentati in veri e propri “pamphlet” teatrali, restituiscono ogni sera al pubblico uno dei più amati fuoriclasse della comicità italiana. Un’occasione dunque per ritrovare o magari scoprire un artista che ha mosso i primi passi con la band de «I Quelli» (in seguito diventati la famosa «Premiata Forneria Marconi») per trovarsi poi immerso nella creatività del Derby Club di Milano, locale che ha formato molti comici italiani come Diego Abatantuono, Enzo Jannacci, Cochi e Renato e Claudio Bisio. Trasmissioni televisive lo vedono tra i protagonisti e gli permettono di vincere, nel 1999 e nel 2000, l’Oscar Tv come personaggio dell’anno.

Nel terzo millennio Teo Teocoli si è dedicato soprattutto al teatro dove continua a portare le sue maschere più amate come l’irresistibile giornalista sportivo napoletano Felice Caccamo e l’improbabile colonello dell’areonautica Eranio Stoppani con le sue bizzarre previsioni meteo.

Invece Panariello con il suo tour festeggia 60 anni di vita e i 20 anni di carriera. Il suo sarà un “one man show” in pieno stile “Panariello”.