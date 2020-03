Si moltiplicano le iniziative per sostenere chi è bloccato a casa. Tante le associazioni e gli enti culturali che si ingegnano con i dee e proposte. Tra questi il Teatro Portland di Trento che cerca in queste giornate, durante le quali si respirano allarme, paura e pericolo, di indossare la maschera della positività e dell’ottimismo e invita tutti a inviare testi e video, tramite i canali social del Teatro.



«Il palcoscenico del Portland è fisicamente inabitato da diversi giorni - scrivono dal Teatro di via Papiria a Trento - ma, dietro alle quinte, il lavoro è incessante. Cerchiamo di vedere questa sospensione quale opportunità e, proprio per questo, stiamo volgendo il nostro sguardo al futuro immaginando nuove proposte, cambiamenti ed innovazioni. Stiamo impostando nel miglior modo possibile il recupero del tempo “perso”, proviamo a riprogrammare quanto non abbiamo avuto modo di apprezzare a causa del virus».



I vertici del teatro cittadino spiegano che «continuiamo a lavorare di creatività e fantasia per sorprendervi all’avvio del prossimo anno teatrale: ci saranno novità interne all’organizzazione della Scuola di Teatro e la nostra Bella Stagione si comporrà di spettacoli che in questi giorni stiamo scegliendo, pensando a voi. Insomma, desideriamo dirvi che ci siamo, che stiamo lavorando e che speriamo di potervi riabbracciare al più presto a Teatro».



Ma ecco la proposta: «Nel frattempo, perché non condividere con noi come state passando il vostro tempo in isolamento, senza il teatro? Se ci mandate un messaggio o un breve video, noi lo condivideremo sui nostri canali, aprendo così un dialogo sulla vita senza teatro e soprattutto senza il nostro Teatro Portland. Pensiamoci e, se avete piacere, sentiamoci».



Di che cosa si tratta dunque? Gli interessati potranno inviare al Portland testi, o video, impiegando la modalità che si preferiscono: e-mail utilizzando l’indirizzo info@teatroportland.it, oppure WhatsApp o Telegram utilizzando il numero di cellulare 339 1313989. Ma, attraverso Facebook anche Messenger, oppure si può taggare il teatro se si utilizzano account social, Facebook e Instagram. Il Portland poi valuterà il materiale e se il caso lo presenterà al pubblico attraverso i suoi canali. Insomma, restiamo in casa, ma non vuole dire che non dobbiamo restare uniti.