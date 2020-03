È sfumato all’ultimo step, quello della finalissima di venerdì sera, il sogno dei Powa Tribe di mettere il proprio sigillo su «Italia’s Got Talent 2020».



La compagnia di danza trentina è stata infatti fra i protagonisti della finalissima del talent show trasmessa in diretta da Sky Uno e da Tv8 dagli studi di Cinecittà a Roma. La vittoria è andata al ventriloquo Andrea Fratellini accompagnato dal suo pupazzone, lo «zio Tore», secondo posto per il cantante tredicenne Francesco Ferrer, mentre sul terzo gradino del podio è salita la cantante - e ballerina - novantacinquenne di Verona Claudia Lawrence.



Oltre ai giudici di Italia’s Got Talent, da evidenziare l’assenza di Joe Bastianich bloccato negli Stati Uniti, come ha spiegato in un videomessaggio «a causa delle difficoltà di spostamento dovute alla situazione attuale». A scegliere i primi tre classificati anche il televoto del pubblico da casa. In questa occasione i Powa Tribe hanno proposto un’esibizione dedicata al tema dell’immigrazione, dell’accoglienza e della tolleranza verso chi è costretto a scappare dalla propria terra ispirandosi al documentario «Human Flow» dell’artista cinese Ai Weiwei.



«Nessuna delusione - ci ha detto Patrick Dadula Ang guida dei Powa Tribe - siamo felicissimi di aver potuto mostrare il nostro show e le nostre qualità in finale. Ovviamente ci dispiace di non essere finiti almeno sul podio ma siamo egualmente contenti di quanto abbiamo fatto e della grande visibilità che ci ha permesso di avere Italia’s Got Talent».



Adesso la Powa Tribe, formata da Tania Giacomuzzi, Angela Mazzucato, Olimpia Bonvecchio, Isabel Nardelli, Jasmine Bresciani, Gabriele Ang, Pietro Brazzo, Angelo Dadula, Cristiano Benussi, Omar Vanzo, Damiano Gomiero, Silvia Baldo e Alice Loren, guarda al futuro: «Abbiamo in corpo ancora molta adrenalina - sottolinea Ang - con Italia’s Got Talent ci si sono aperte già molte porte e altre si apriranno. Adesso sta a noi giocarci le nostre carte e sfruttare al meglio le opportunità che ci darà questa ribalta televisiva».

Powa Tribe, l’amore ai tempi dei social Video of Powa Tribe, l’amore ai tempi dei social