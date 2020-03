Tra i tanti spettacoli che hanno subito annullamenti, spostamenti e sospensioni c'è da segnalare anche quello di Michela Murgia che avrebbe dovuto tenersi giovedì 2 aprile al Teatro comunale di Pergine nell'ambito della Stagione del Comune.

Lo spettacolo cade proprio il giorno prima della scadenza del decreto sul coronavirus e per evitare problemi l'amministrazione del Teatro ha deciso di annullarlo. I biglietti saranno rimborsati.

Lo spettacolo era di e con Michela Murgia, per la drammaturgia sonora eseguita dal vivo da Francesco Medda Arrogalla per una produzione del Teatro Carcano.

Paradossalmente lo spettacolo della scrittrice Michela Murgia accenna a un virus misterioso che sembra aver colpito tutte le donne se si guarda ai luoghi della rappresentazione pubblica. Un virus che avrebbe reso le donne mute o incapaci di intendere e volere. Il governo, i dibattiti televisivi e le prime pagine dei quotidiani traboccano di interventi maschili. Eppure le donne non sono una sottocategoria socioculturale ma più della metà del genere umano. Michela Murgia è una delle autrici tra le più impegnate nelle battaglie civili, e con questo spettacolo portava per la prima volta in teatro il suo punto di vista sulla "questione femminile".