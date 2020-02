Pasquale Petrolo e Claudio Gregori, meglio conosciuti come Lillo e Greg, saliranno sul palco del Teatro Sociale di Mori, questa sera alle ore 20.45, con Gagmen - I fantastici sketch, il nuovo sfavillante “varietà” che ripropone i loro cavalli di battaglia.



Ci saranno “Che, l’hai visto?”, rubrica cult del programma radiofonico 610 (sei-uno-zero) condotto dai due, o “Normal Man”, che vede Lillo e Greg nei panni di due super eroi davvero particolari e ancora “Greg Anatomy”, parodia del serial tv Nip/Tuck tratto dal programma televisivo The show must go off al tempo condotto da Serena Dandini. Con questi e molti altri successi comici della loro orami quasi trentennale carriera, l’umorismo colto e sagace della storica coppia comica torna con pillole esilaranti di risate concentrate. Una miscela esplosiva che finalmente porta radio e tv in teatro, per una sintesi perfetta, arguta, sottile e scoppiettante come solo Lillo&Greg sanno fare.



Il titolo «Gagmen - I fantastici sketch» parla chiaro: la forma più basica e diretta della comicità di Lillo e Greg, gli sketch, saranno essenza più pura del divertimento, depurati da qualsiasi orpello narrativo. Lillo e Greg con il loro carisma, per una rivisitazione personale e molto attuale della più classica tradizione di sketch. Una lettura della realtà che non teme confronti stilistici o temporali grazie al suo stretto legame con le attitudini umane più viscerali e per questo immutabili e sempre attuali.



Lo spettacolo, del quale Lillo e Greg sono i registi con Claudio Piccolotto, vede in scena anche Vania Della Bidia, Attilio Di Giovanni e Marco Fiorini. Lo show sarà preceduto alle ore 19 da un’iniziativa culturale curata dall’associazione “La Poderosa”. Keller editore presenterà il libro di Pieter M. Judson “L’Impero Asburgico. Una nuova storia”.