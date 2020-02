Rula Jebreal devolverà «metà del compenso per il festival di Sanremo a Nadia Murad», l’attivista irachena yazida che è stata rapita e stuprata dall’Isis, «anche lei consigliere come me del presidente francese Macron»: lo annuncia in conferenza stampa la stessa giornalista, senza rivelare l’entità del cachet.



«Il vero tema - sottolinea - è capire perché nel 2020 le donne vengono ancora pagate il 25% in meno rispetto agli uomini che fanno il loro stesso lavoro». «Ancora prima della trattativa con Rai il mio compenso era già sulla vostra stampa: anche questo dovremmo chiederci, perché si usa la stampa per portare avanti numeri non ancora accertati», aggiunge. Quanto a Michelle Obama, «mi sarebbe piaciuto - dice - avere un suo contributo, magari non sul palco per ragioni di sicurezza, ma in collegamento satellitare. Spero che un giorno questo si riesca a realizzare perché è una donna straordinaria, di una famiglia semplice del sud di Chicago, diventata dal nulla First Lady degli Stati Uniti».



«Sono davvero felice di essere qui, per parlare di un’emergenza nazionale ma anche internazionale: mentre ne parlo molte donne in Italia e nel mondo subiscono violenze, vengono messe in prigione per la richiesta del diritto al voto, e c’è una ragazza di 28 anni, Loujain, torturata perché ha chiesto di guidare la macchina». Lo dice la giornalista Rula Jebreal, partner di Amadeus con Diletta Leotta durante la prima serata del festival di Sanremo, con un monologo sulla violenza contro le donne, «un tema apartitico e culturale importante».



La giornalista italo-israeliana ha raccontato di aver incontrato Amadeus a ottobre: «Gli ho detto che avrei voluto parlare di questo tema e l’ha subito abbracciato, ammiro il suo coraggio, lo ringrazio tantissimo. E sono felice di parlarne davanti a una donna giovane come Diletta e davanti a mia figlia: dirò cose che non ho mai detto nemmeno a me stessa finché non ho compiuto 40 anni e sono felice di dirle e condividerle con tutti voi».