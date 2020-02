Elisa Maino, blogger diciassettenne trentina e idolo delle teen-ager, è nel cast de "La Vita in Diretta" su Raiuno come opinionista per "Sanremo" al fianco di Lorella Cuccarini.

La diretta dal Palafiori di Sanremo andrà in onda da oggi tutti i pomeriggi a partire dalle ore 16.50 fino ore 18.35 circa.

Ieri alla vigilia della sua partecipazione Elisa ha girato un VIDEO in cui invita a scoprire qual è la sua canzona preferita.



