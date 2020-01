È anticipato al 3 febbraio lo spettacolo previsto in abbonamento al Teatro Zandonai di Rovereto per il giorno successivo, il 4, Pensaci Giacomino con Leo Gullotta. Per un disguido tra il Comune e la compagnia di Leo Gullotta era stata fissata la data del 4 febbraio, ma la compagnia era convinta di andare in scena il 3.



Così il Comune ha deciso di anticipare la data per gli abbonati. L’assessore alla cultura del Comune, Maurizio Tomazzoni , ha scritto a tutti gli abbonati, spiegando il disguido e anticipando la rappresentazione al Teatro Zandonai: «Per non perdere la possibilità di applaudire a Rovereto il noto attore, protagonista di una delle più note commedie di Pirandello», scrive il responsabile della cultura del Comune.