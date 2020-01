Sette single, 11 loro ex e, a coordinare il tutto, una delle coppie più chiacchierate nel mondo gossip, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Sono loro i nuovi conduttori dello «show più piccante della tv», come lo definisce Mtv che sta per mandare in onda (canale 130 di Sky e in streaming su Now Tv) la seconda stagione di Ex On the Beach Italia, dal 22 gennaio alle 22,50.



«Sono due personaggi amati, puliti - ha detto dei due conduttori Sergio Del Prete, responsabile editoriale ViacomCBS Italia -. Hanno una grande empatia e porteranno la prospettiva sia maschile che femminile che quella della coppia». In coppia si sono anche preparati per la prima esperienza da conduttori. «E siamo contenti di farla insieme - hanno detto i due smentendo comunque voci di matrimoni imminenti o figli in arrivo - non lo avremmo fatto con nessuno altro».





«Io ho subito chiesto consigli a mia sorella Belen che mi ha istruito su molte cose - ha detto Cecilia - Ci siamo divertiti tantissimo a lavorare insieme, ma io non potrei mai partecipare ad un reality così, sono troppo gelosa». «Lo so che si cerca di tarpare le ali a programmi così e per questo noi vogliano renderlo il più divertente possibile - ha aggiunto Ignazio scherzando comunque che la fuoriclasse è lei e lui è solo un gregario - Io spero sia solo un primo passo verso altri progetti, mi piacerebbe condurre programmi sportivi».



Difficile prevedere se il vero spettacolo lo daranno loro o i sette single portati in Costa del Sol, con la speranza di nuove storie d’amore. A scompigliare il tutto arriveranno, all’insaputa dei protagonisti, 11 loro ex.