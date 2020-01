S. Marco: prima a teatro, poi in pizzeria

Il teatro San Marco di Trento propone la nuova rassegna Che pizza sto teatro, con spettacoli dedicati alle famiglie: la nuova formula abbina il pomeriggio a teatro e la serata in pizzeria a un prezzo vantaggioso. In calendario cinque appuntamenti per altrettanti pomeriggi del sabato.

Si comincia oggi, 11 gennaio, alle ore 17.30, quando per avvicinare i più giovani all'ascolto del repertorio classico, l'Orchestra Haydn di Bolzano e Trento porterà al San Marco una sfida all'ultima nota per aggiudicarsi il titolo di detective musicale.

Flauto, oboe, clarinetto, fagotto e corno, con musiche da Antonio Vivaldi a Gioachino Rossini, per Detective musicale nei secoli . Si prosegue il 18 gennaio con Super! Sirenetta cercasi e il 25 con Fiabe del mondo. Il giro del mondo con la magia dei disegni di sabbia ; il 1° febbraio A silly fox e l'8 Un nido color fucsia . Dpo lo spettacolo, gli spettatori potranno cenare a un prezzo vantaggioso al ristorante - pizzeria Doc (via Milano 148), a pochi minuti a piedi dal teatro, facilmente raggiungibile anche con bimbi piccoli. Due i menù proposti agli spettatori del San Marco: pizza + bibita piccola a 11 euro, oppure pizza + bibita grande a 13 euro.

L'unica richiesta è quella di liberare il tavolo entro le ore 20. Biglietti: 6 euro per gli adulti e 4 per i bambini fino ai 12 anni.