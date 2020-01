In attesa della settantesima edizione di Sanremo (dal 4 all’8 febbraio su Rai1) il 2020 televisivo si appresta a nuove sfide in prima serata tra show, intrattenimento e talent che mettono in campo Rai e Mediaset: se Alfonso Signorini con il suo «Grande Fratello Vip» ha fatto rivoluzionare i palinsesti Mediaset, Milly Carlucci non si troverà ad affrontare, con il nuovissimo show, almeno per una volta, la competitor per antonomasia Maria De Filippi: «Il cantante mascherato» andrà in onda da venerdì 10 gennaio sull’ammiraglia Rai, mentre «C’è posta per te» tornerà sabato 11 su Canale 5 e sfiderà le «Meraviglie» di Alberto Angela su Rai1. Ma le due signore di Rai e Mediaset si ritroveranno successivamente nella consueta sfida Auditel quando ripartiranno «Ballando con le stelle» e «Amici».

La DOMENICA su Rai1 è prevista la partenza di molte fiction.

Salvo variazioni, saranno collocate di domenica, lunedì e giovedì (dal 9 gennaio parte Don Matteo 12, in 10 prime serate, a distanza di vent’anni dalla primissima puntata della fiction targata Lux Vide. Su Canale 5 la domenica tornerà appannaggio di «Live - Non è la D’Urso», il nuovo ciclo di puntate, condotte in diretta da Barbara D’Urso, atteso dal 12 gennaio. Su Rai2 confermato l’appuntamento con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto a «Che Tempo Che Fa».

Su Rai3 staffetta tra due trasmissioni di delicata attualità: dal 19 gennaio ci sarà Veronica Pivetti con «Amore Criminale», dal 1° marzo Franca Leosini con «Storie Maledette».

Dopo la partenza mercoledì 8 gennaio, «Grande Fratello Vip» si sposta al LUNEDÌ sera, mentre il venerdì ci sarà una seconda puntata settimanale. Rai2 apre l’anno con la messa in onda di alcuni film, per lasciare poi spazio alla comicità; a febbraio sarà la volta de «I Sogni son Desideri» con Maurizio Battista, mentre a marzo appuntamento con la nuova edizione di «Made in Sud». Su Rai3 spazio all’approfondimento con Riccardo Iacona a «Presadiretta», per lasciare poi il testimone a metà marzo al ritorno di «Report» di Sigfrido Ranucci.

Il MARTEDÌ Canale 5 apre l’anno con la serie «New Amsterdam», al via dal 7 gennaio. Su Rai2 dall’11 FEBBRAIO tornerà Costantino Della Gherardesca con «Pechino Express 8», 10 coppie in gara dalla Thailandia alla Cina fino alla Corea. Su Rai3 per tutta la stagione il martedì sarà in compagnia di Bianca Berlinguer a #Cartabianca. Su Italia 1 il 7 gennaio inizia la terza, nuova edizione de «La Pupa e Il Secchione - E viceversa».

Sempre martedì 7, al via la nuova versione delle Iene, che andrà in onda in preserale, dal lunedì al venerdì, dalle 19.20 fino alle 20 circa. Le Iene torneranno anche in prime time dal 13 febbraio.

Il MERCOLEDÌ su Rai1 spazio ai grandi film, su Canale 5 alla Champions League. Su Rai3 l’inossidabile «Chi l’ha visto?» con Federica Sciarelli.

Il GIOVEDÌ su Canale 5 torna il quiz «Chi vuol essere milionario?», condotto da Gerry Scotti (stando ai listini, la prima puntata del quiz pare sia prevista per il 23 gennaio). Per Rai3 è la serata dedicata all’intrattenimento, a cominciare da Serena Dandini e «Stati Generali», che proseguirà fino a metà gennaio; a febbraio (probabilmente il 13 e il 20) in programma due serate con «Skianto», lo show di Filippo Timi, cui seguiranno due appuntamenti musicali in Mia e Lucio dedicati a Mia Martini e Lucio Dalla.

Il VENERDI l’intrattenimento di Rai1 sarà inaugurato dal nuovo show di Milly Carlucci, «Il cantante mascherato». Da metà febbraio, invece, torna Carlo Conti con una nuova edizione de «La Corrida dilettanti allo sbaraglio». Su Canale 5 spazio al Grande Fratello Vip. Su Rai2 quattro puntate de «Il Cacciatore 2», fiction con Francesco Montanari di nuovo nei panni del procuratore antimafia Saverio Barone. Da metà febbraio, invece, tornerà l’attualità di Duilio Giammaria con «Petrolio».

Il SABATO sarà Alberto Angela ad «aprire» la stagione su Rai1 con il nuovo ciclo di puntate di Meraviglie, dal 4 al 25 gennaio, e uno speciale di Ulisse il 1° febbraio. Toccherà, poi, a «Tre, Due, Uno»; «Fiorella» con Fiorella Mannoia da sabato 15 febbraio, una serata con Gino Paoli il 14 marzo e la quindicesima edizione di «Ballando con le Stelle» dal 21 marzo.

Dall’11 gennaio su Canale 5 torna in prima serata «C’è posta per te», programma che quest’anno festeggia i 20 anni di messa in onda; la prima puntata fu trasmessa su Canale 5 il 12 gennaio 2000. Fra gli ospiti che si attendono, Mara Venier, Francesco Totti, Johnny Depp.

Su Rai3 Gloria Guida con «Le Ragazze» andrà avanti per tre puntate; bisognerà aspettare aprile per rivedere Raffaella Carrà e scoprire i personaggi cui farà visita con nuove puntate di «A raccontare comincia tu».

Su Rete4 la novità di gennaio riguarda «Quarto Grado»: il programma di cronaca nera condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero dovrebbe passare dal venerdì al martedì.