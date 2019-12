Ultimo appuntamento dell'anno con la programmazione cinematografica settimanale che il Centro Servizi Culturali S. Chiara, in condivisione con il Nuovo Cineforum Rovereto, propone oggi all'Auditorium Fausto Melotti di Rovereto. Inserito all'interno di Settearti, rassegna dedicata ai migliori documentari sulle arti ed i loro protagonisti – dalla pittura alla letteratura, dalla fotografia alla musica e all'architettura -, alle ore 21 all'Auditorium Melotti verrà proiettato Letizia Battaglia – Shooting the Mafia , un ritratto personale e intimo della fotografa palermitana e fotoreporter per il quotidiano «L'Ora», diretto dalla regista britannica Kim Longinotto .

Quella di Letizia Battaglia è senz'altro una vita vissuta senza schemi: dalla fotografia di strada, per documentare i morti di mafia, all'impegno in politica, Letizia Battaglia è stata una figura fondamentale nella Palermo e nell'Italia tra gli anni Settanta e Novanta. Intrecciando interviste e testimonianze d'archivio, Kim Longinotto racconta la vita di un'artista passionale e coraggiosa, mostrando non solo un'esistenza straordinaria e anticonformista, ma anche uno spaccato di storia italiana. In cerca di una libertà che passa per il sogno di una Sicilia sciolta dalle catene della mafia.

Il biglietto di ingresso è di 5 euro. Prevendita online sul sito primiallaprima.it.