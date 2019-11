Cinque donne che corteggiano un uomo e cinque uomini che corteggiano una donna. Sono i protagonisti di Alle 5 da me con Claudio Dighero e Gaia De Laurentis.

È lo spettacolo che aprirà domani la Stagione di Prosa di Mori.

Una pièce affidata alla poliedrica interpretazione di Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero. Si tratta di un testo drammaturgico del commediografo parigino Pierre Chesnot che racconta i disastrosi incontri sentimentali di un uomo in cerca di stabilità affettiva e di una donna alla ricerca spasmodica di un essere di sesso opposto che le possa garantire una procreazione senza l’uso di provette. Protagonista dello spettacolo un trio, formato dai due interpreti e dal regista Stefano Artissunch, che già aveva affrontato con successo la messa in scena di una commedia dello stesso autore, «L’inquilina del piano di sopra».

«È stata Dorothee Chesnot – svela il regista – a consigliarmi di leggere e mettere in scena il testo del padre Pierre “Alle cinque da me”. Dopo aver visto e apprezzato a Roma “L’inquilina del piano di sopra”, si è parlato fin da subito di Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero, essendo stati molto apprezzati nel precedente spettacolo tanto che lo stesso Chesnot, riprendendo in mano il testo e pensando a Gaia e Ugo come interpreti, ha voluto “omaggiarli” scrivendo una scena appositamente per loro due». Gaia De Laurentiis e Ugo Dighero (noto al pubblico soprattutto per il ruolo di Giulio Pittaluga nella serie televisiva «Un medico in famiglia») si travestono nella spasimante o nello spasimante di turno con velocissimi cambi d’abito, mettendo così in luce che, come spesso capita nella vita, quando si vuol incontrare qualcuno alla svelta, si diventa poco selettivi. E così, i due protagonisti finiscono per trovarsi ad accogliere in casa personaggi davvero singolari e a tratti paradossali. Accompagnano lo spettacolo le musiche della Banda Osiris. L’appuntamento è per domani al Teatro «Modena» di Mori alle 20.45.