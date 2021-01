La pandemia, il lockdown e la DAD stanno provocando stress e in alcuni casi gravi danni ai nostri figli. Che gli esperti stanno studiando con attenzione. E’ uscito in libreria in questi giorni il nuovo libro della casa editrice Erickson di Trento, intitolato proprio «Bambini, adolescenti e Covid-19 - L’impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico».

Gigi Zoppello ha intervistato cinque degli autori: sono neuropsichiatri infantili, psicologi, esperti in pedagogia, e nel nostro nuovo podcast ci parlano dei risultati del loro studio, oltre a fornirci preziosi consigli per genitori ed educatori.

Sul nostro sito, le 5 puntate in collaborazione con Erickson.

Oggi la terza puntata: la dottoressa Nicoletta Perini, psicologa clinica e dellpetà evolutiva, ci parla della sua ricerca sui bambini da 0 a 6 anni nella pandemia. E dei consigli che - anche come mamma - dà ai genitori.

Più in basso trovate anche la seconda puntata: il professor Vittorio Lingiardi ci parla dei traumi dei bambini nel lockdown, e offre ai genitori i consigli utili per affrontare insieme l'emergenza.

e sotto la prima puntata, nella quale parla il curatore del volume, Stefano Vicari, responsabile dell’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Dipartimento di Neuroscienze, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università cattolica di Roma.

Per ascoltare - o scaricare in download - la puntata, basta cliccare sulla freccia del player qui sotto.