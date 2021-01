La pandemia, il lockdown e la DAD stanno provocando stress e in alcuni casi gravi danni ai nostri figli. Che gli esperti stanno studiando con attenzione. E’ uscito in libreria in questi giorni il nuovo libro della casa editrice Erickson di Trento, intitolato proprio «Bambini, adolescenti e Covid-19 -

L’impatto della pandemia dal punto di vista emotivo, psicologico e scolastico», a cura di Stefano Vicari e Silvia Di Vara. con i contributi, tra gli altri, di V. Lingiardi, D. Lucangeli, N. Perini, G. Stella, D.

Ianes, R. Bellacicco, A. Sansavini, E. Trombini, A. Guarini.

Gigi Zoppello ha intervistato cinque degli autori: sono neuropsichiatri infantili, psicologi, esperti in pedagogia, e nel nostro nuovo podcast ci parlano dei risultati del loro studio, oltre a fornirci preziosi consigli per genitori ed educatori.

Da oggi, sul nostro sito, le 5 puntate in collaborazione con Erickson.

Sottovalutare l’impatto del Covid-19 tra i più giovani rischia di trasformare un’emergenza sanitaria in una crisi dei diritti dei bambini e dei ragazzi. L’obiettivo di questo volume è quello di tentare una prima valutazione dell’impatto della pandemia sugli aspetti emotivi, psicologici e scolastici dei minori e cercare di individuare possibili snodi critici e strategie percorribili: dal salvaguardare il benessere emotivo, familiare e relazionale, al garantire una frequenza scolastica di qualità, anche, e soprattutto, per alunni con disabilità. Se gli effetti della pandemia potranno essere valutati con certezza solamente nel medio e lungo periodo, certo è che non è possibile attendere inermi, far scorrere il tempo senza immaginare possibili risposte o accorgimenti.

Oggi la prima puntata: parla il curatore del volume,

Stefano Vicari, responsabile dell’U.O.C. di Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Dipartimento di Neuroscienze, IRCCS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e professore ordinario di Neuropsichiatria infantile, Università cattolica di Roma.

Per ascoltare - o scaricare in download - la puntata, basta cliccare sulla freccia del player qui sotto.