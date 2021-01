Il nostro nuovo podcast: ecco l'oroscopo 2021 per i segni di Aria: Gemelli, Bilancia ed Acquario.

Per chi ci crede, o per chi è solo curioso, il nuovo podcast dell’Adige: in 5 puntate, le previsioni astrologiche del 2021 curate da Nella Malossini.

La situazione del cielo del nuovo anno, le influenze dei pianeti e anche l’oroscopo segno per segno in 5 puntate audio da ascoltare o scaricare gratuitamente.

Oggi la terza puntata con l’oroscopo dei segni di Aria: Gemelli, Bilancia ed Acquario.

Domani sarà la volta dei segni di Acqua: Pesci, Scorpione e Cancro, seguiteci!

Le puntate precedenti: