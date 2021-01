"Il podcast delle stelle": il cielo nel 2021 e l'oroscopo zodiacale segno per segno

Per chi ci crede, o per chi è solo curioso, il nuovo podcast dell’Adige: da oggi, per 5 puntate, le previsioni astrologiche curate da Nella Malossini.

La situazione del cielo del nuovo anno, le influenze dei pianeti e anche l’oroscopo segno per segno in 5 puntate audio da ascoltare o scaricare gratuitamente.

Oggi la prima puntata: gli aspetti astrali del 2021, con le indicazioni generali. Per gli astrologi infatti quest’anno vi sarà un grande cambiamento, con l’entrata in una nuova Era dell’Acquario. Che porta turbamenti, ma anche creatività e fantasia.

Domani la seconda puntata con l’oroscopo dei segni di Fuoco: Ariete, Leone e Sagittario.

PER ASCOLTARE LA PRIMA PUNTATA basta cliccare sulla freccia nel pulsante giallo qui sotto.