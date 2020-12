Viene da Palù del Fersina, registrato nel 1985 dall'etnomusicologo Renato Morelli, il canto di Natale al centro della puntata del podcast di oggi. "Puer natus in Betlehem" è un classico inno religioso del Natale.

Un piccolo regalo di Natale per i lettori del sito internet del giornale L’Adige: finoal 29 dicembre, infatti, potranno ascoltare (e scaricare in download) cinque puntate del podcast “Na bela canta de Nadal”, che presenta e commenta cinque brani della raccolta di APTO, l’Archivio provinciale della Tradizione Orale del Trentino, curato dal Museo degli Usi e Costumi della Gente Trentina

Grazie alla collaborazione degli esperti del Museo - il Direttore Giovanni Kezich e la curatrice Lorenza Corradini - il giornalista Gigi Zoppello ci guida in questa selezione di canti di Natale che provengono direttamente dal territorio alpino. Si tratta infatti di registrazioni «sul campo», effettuate fra gli anni Ottanta e il Duemila dai ricercatori di APTO in diversi villaggi trentini.

Non sono esibizioni o concerti, ma canzoni natalizie popolari cantate dalla gente del posto, e spesso registrate all’aperto, o in osterie ed altri spazi pubblici. Conservano così la loro naturalezza, e sono reperti della tradizione più autentica.

Da “In notte placida” a “Puer natus in Betlehem”, da “Nadal gentil” a “Noi siamo li tre Re”, fino al classico “Tu scendi dalle stelle”, piccole gemme dello scrigno prezioso dell’APTO, il cui ascolto ci offre spunti di riflessione sulla storia, sul trascorrere del tempo e sui cambiamenti della nostra società.

Infine, un omaggio agli ascoltatori, ed agli amici del Museo di San Michele all’Adige. Buone Feste!

Questa puntata, e la numero 1 di ieri, "In notte placida", potrete ascoltarla cliccando sul lettore qui sotto; potete anche scaricarle liberamente in download e riascoltarle quando volete.