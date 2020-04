La peste del Cinquecento infuria per anni, e la città di Trento cerca di difendersi con le "crida", la nomina di Deputati di Sanità, regole di distanziamento e di isolamento sociale; curioso che - mentre i ricchi sono fuggiti in campagna - le vallate intorno cerchino di non avere contatti con il capoluogo (e viceversa). Il racconto di anni di pandemia nella nuova puntata di Libera Nos, il podcast del giornale l'Adige.

