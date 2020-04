Il Concilio di Trento, dopo soli due anni di lavori, viene interrotto dal fuggi fuggi di legati pontifici e cardinali. Non amano particolarmente questa cittadella alpina e rustica e non vedono l'ora di tornare ai loro palazzi a Ferrara, Roma, Napoli o Madrid. Per questo, al primo spargersi della voce che a Trento c'è la peste (ma non era vero) se ne vanno, forti anche del parere giurato del medico del Concilio, il Fracastoro. La città di Trento, però, se la prende a male e li denuncia per calunnia. Tanto che vi sarà un vero processo, con sentenza.

