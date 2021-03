"V.", nuovo ep di Lessness, con video girato sul lago di Terlago

Ha le forme di «V. » il nuovo Ep di Lessness disponibile da pochi giorni in tutti i digital store. Quattro brani che vogliono sottolineare per il musicista trentino Luigi Segnana un momento di transizione, un ponte di note, tra il disco uscito nel 2019 «Never Was But Grey» e il prossimo album la cui release date è stata fissata per la prossima primavera. «In questo Ep - racconta all'Adige Segnana - rivivono, in versione più intima e acustica, alcuni dei brani di Never Was But Grey, traslandone le sonorità su un piano interpretativo più diretto ed emotivo».

Le canzoni sono state registrate solo con strumentazione acustica, senza l'utilizzo del basso, solo con chitarra acustica, violoncello e pianoforte. «Un'anteprima - evidenza Lessness - delle nuove sonorità sperimentate nell'ultimo anno e che troveranno pieno sviluppo nel disco di prossima uscita nato durante il periodo del lockdown durante il quale in mancanza del mio basso (che, fatalmente, era in manutenzione), ho sperimentato nuove sonorità minimaliste con l'uso di pianoforte e chitarra acustica».

Ad accompagnare il lancio dell'Ep il video della canzone «V.» ideato e diretto da Francesco Zambotti, fotografo di Trento e girato nei pressi del lago di Terlago: «Un video - sottolinea Luigi Segnana - che vuole essere una rappresentazione del concetto di "Waldeinsamkeit" un termine tedesco non traducibile in italiano che trasmette in una parola la sensazione che si prova quando ci si trova da soli nel bosco. Sensazione positiva e di pace.

Così come il titolo dell'Ep è da leggersi in accezione positiva, una dedica ai cuori che ancora riescono ad infiammarsi, appassionarsi, soffrire e scuotersi dal cinismo e dall'opportunismo».Il progetto Lessness è l'ultima, ad oggi, avventura solista di Segnana il compositore e produttore che dopo aver fondato l'etichetta indipendente Mashhh! Records ha collaborato alla produzione di band come Death by Pleasure, Dance for Burgess, Cristalli Liquidi (nella produzione del vinile di Volevi Una Hit) e terminato il suo percorso come bassista e produttore della band Casa del Mirto.Le sonorità di questo nuovo percorso, iniziato nel 2017 con l'Ep «The Night Has Gone To War», nascono dall'oscurità e dalla notte e sono incentrate inizialmente sul suono del basso, strumento dal quale nascono i riff su cui poggiano le canzoni ed il resto dell'arrangiamento con synth e loop di batteria in evidenza.