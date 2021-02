Trentino, corsi online per i giovani bandisti

Il presidente della Federazione delle bande trentine, Renzo Braus (nella foto) ha scritto nei giorni scorsi ai giovani bandisti per proporre dei corsi in questi tempi di pandemia.

«Per molti di noi - scrive Braus - è difficile in questo momento trovare lo stimolo e la voglia di tenersi allenati a casa. Siamo consapevoli che alcuni partecipano all'attività della propria banda soprattutto per suonare insieme, è ovvio e siamo altresì fiduciosi di poter riprendere questo cammino al più presto ma dobbiamo tenerci pronti».

Per questo la Federazione ha pensato di proporre alcuni appuntamenti per «riprendere in mano lo strumento e "scaldare i motori" per una prossima ripresa delle prove. Gli incontri verranno coordinati dai giovani e preparati Maestri responsabili di sezione della Bsgt - scrive ancora Braus - che raccoglieranno le vostre curiosità, richieste particolari, domande su come studiare un passaggio di un brano bandistico particolare, come lavorare le ance, l'emissione corretta per un particolare registro».

Il corso è gratuito per i bandisti e si può partecipare da casa interagendo in diretta con i maestri. In seguito all'iscrizione sarà inviato il link per il collegamento tramite la piattaforma "Meet". Per l'iscrizione telefonare alla Federazione, allo 0461.829741, possibilmente entro oggi, 12 febbraio.