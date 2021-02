Anastasio a Trento in ottobre  Il tour Il rapper, vincitore di XFactor, in scena a Sanbàpolis

Anastasio ci riprova anche per la gioia dei suoi fan trentini. Il noto rapper ha annunciato infatti il nuovo tour per l'autunno 2021 che si aprirà il 7 ottobre all'Estragon di Bologna e farà tappa anche al Teatro Sanbàpolis di Trento il 16 ottobre .

Il tour di Anastasio avrebbe dovuto partire dopo la partecipazione dell'artista al Festival di Sanremo 2020, con il brano «Rosso Di Rabbia» e il successivo disco «Atto Zero». Poi l'uragano Covid 19 che si è abbattuto in tutto il mondo sulla musica live e non ha risparmiato l'Italia, ha ovviamente cambiato le carte in tavola: rinviate la prima data, prevista a Trento il 28 marzo del 2020 e quella che era stata poi fissata per il 14 marzo di quest'anno. Ora anche le lancette sonore di Anastasio si spostano avanti di quasi sette mesi con la speranza che la situazione pandemica possa finalmente permettere di assistere a concerti in luoghi al chiuso.

Il cantautore rapper Anastasio era stato uno dei protagonisti più applauditi della 70° edizione dello scorso Festival di Sanremo. Il suo tour prende il nome dal disco «Atto Zero» uscito proprio dopo la fine della kermesse dell'Ariston e che conteneva anche il brano sanremese dal titolo «Rosso di rabbia» di cui è autore del testo e coautore delle musiche. Anastasio, all'anagrafe Marco Anastasio, nato a Meta in provincia di Napoli nel 1997, si è fatto conoscere dal grande pubblico grazie alla vittoria nel talent XFactor tre anni fa. Il suo singolo «La fine del mondo» ha ottenuto un doppio disco di Platino ma a colpire durante il talent erano state le sue reinterpretazioni di capolavori come «Another Brick in The Wall» dei Pink Floyd e di «Generale» di Francesco De Gregori.

Proprio sull'esperienza ad XFactor in un'intervista a Rolling Stone Anastasio aveva raccontato: «Quando mi si è presentata l'occasione ero molto titubante, ho accettato solo perché mi è stato assicurato di poter presentare un pezzo mio ogni volta. Non credo molto alla dinamica talent, ci sono andato come un male necessario perché volevo fare le cose in grande. Fosse per me metterei una serie di brani su YouTube, come ho sempre fatto, senza nemmeno registrarli in Siae. Ma alla fine i benefici sono stati grandi: ho allargato in maniera esponenziale la mia platea di ascoltatori, e per ora sono rimasti nonostante la fine dello show».

Il rifacimento dei classici è uno dei motivi per cui è più apprezzato da pubblico e critica, come aveva dimostrato la sua performance in prima serata su RaiUno, nel corso della trasmissione «Una storia da cantare» dedicata a Fabrizio De André, in cui ha riproposto la sua versione di «La guerra di Piero» vista dal punto di vista di un giovane soldato austriaco. L'album «Atto Zero» contiene tutte le diverse anime e sfaccettature che da sempre contraddistinguono Anastasio: l'energia del rap puro e semplice, la freschezza dei suoi vent'anni e l'incisività della sua vena poetica che guarda anche alla lezione del cantautorato italiano.