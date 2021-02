Dolly Parton ha rifiutato la medaglia da Trump. Ora Biden potrebbe premiare la regina del country

Dolly Parton ha rifiutato due volte l'offerta dell'ex presidente Donald Trump della Medaglia della Libertà, la massima onorificenza civile americana.

La 75enne regina del country si è detta d'altra parte incerta se accettare lo stesso onore se fosse Joe Biden a offrirglielo: un gesto - ha spiegato - che avrebbe sapore politico.

"La prima volta non ho accettato perché mio marito era malato", ha detto la cantante di "Jolene" alla Nbc: "La seconda non volevo viaggiare a causa del Covid".

Nell'intervista Dolly ammesso di aver avuto contatti con l'amministrazione Biden: "Se accettassi adesso sembrerebbe che faccio politica, così non sono sicura". Ma ha aggiunto che lei non lavora per questi premi: "Sarebbe carino, ma non sono neanche sicura di meritarmelo".

Lo scorso aprile la Parton ha donato un milione di dollari per la ricerca sul vaccino Moderna contro il Covid.

Che la Parton meriti la Medaglia era sicuro Barack Obama: intervistato in novembre sulla Cbs l'ex presidente ha definito "un errore" il fatto che la cantante sia stata snobbata dalla sua amministrazione: "Penso che immaginassimo che l'avesse gia' ricevuta e sbagliavamo. Se la merita e chiamerò Biden".