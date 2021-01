L'Orchestra Haydn suona l'omaggio a Obama, Radio Tre Suite lo trasmetterà domenica

Avrà diffusione nazionale il concerto dell’Orchestra Haydn di Bolzano e Trento che è stato registrato ieri all’auditorium di Bolzano: Rai Radio3 Suite lo trasmetterà domenica 31 gennaio alle ore 20.30; ne sono protagonisti il direttore Marco Angius e Stefano Ferrario quale violino solista.

Il programma comprende brani di Maurice Ravel (Pavane pour une infante défunte), Robert Schumann (quattro brani da Carnaval op. 9), Richard Wagner (“Träume” per violino e piccola orchestra; Idillio di Sigfrido) e in conclusione “Background check” del compositore contemporaneo Fabio Cifariello Ciardi, partitura eseguita in “prima” assoluta nella scorsa stagione sinfonica.

Cifariello Ciardi questa volta trasfonde nel linguaggio sinfonico il discorso che l’allora presidente Usa Barack Obama tenne il 5 gennaio 2016, all’indomani di una strage in un asilo.

Così, in occasione della “prima”, il compositore presentava il suo lavoro: «Tanto la melodia quanto il ritmo della voce parlata comunicano emozioni, intenzioni, energie che ci permettono d’interpretare e precisare il significato delle parole, ben al di là della specifica lingua utilizzata. La disperazione nella voce di una bambina la possiamo cogliere anche senza comprendere ciò che sta dicendo, per nostra fortuna. Oggi l’informatica e le attrezzature audio di qualità ci offrono la possibilità di approfondire come non mai la ricchezza nascosta nelle caratteristiche acustiche della voce parlata. Sia da senatore, sia da presidente degli Stati Uniti Barack Obama ci ha offerto molti spunti per riflettere sull’uso delle armi. Quello del 5 gennaio 2016 è un discorso che passerà alla storia. Una “fiera urgenza”, che riprende la frase di Martin Luther King citata da Obama nel suo discorso, che meritava di essere tradotta e celebrata da un’orchestra».