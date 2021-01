Domenica online la musica contemporanea di «Signal To Noise 0.1» , con Azione Improvvisa

Una piccola stagione di musica contemporanea e sperimentazione proposta attraverso tre concerti nella forma on line.

È quella raccolta dietro la sigla «Signal To Noise 0.1» nata dalla collaborazione tra l’Associazione Culturale Anomalia Ets e Azione_Improvvisa Ensemble. Tre appuntamenti, domenica 31 gennaio e il 6 e 7 febbraio, proposti sul canale YouTube dell’Ensemble con tre ospiti: MPSaxophone Quartet, Ivan Penov e Roberto Doati.

Il 31, alle 20.45, con il video che sarà visibile per ventiquattro ore, «First Glimpse» vedrà l’Azione_Improvvisa Ensemble, formazione composta da Pierpaolo Dinapoli, chitarra elettrica, Margherita Berlanda, fisarmonica, Andrea Antonel, tiorba e Daniela Fantechi, live electronics, proporre ii brani dell’omonimo album, prodotto da Ars Spoletium Music Publishing and Recording. Un disco attraversato da un sound in cui l’elettronica viene sfruttata per esaltare le peculiarità strumentali in dialogo. Il 6 febbraio spazio a «Il suono rosso» un’opera fra immagini e musica nata dalla collaborazione tra il compositore elettronico Roberto Doati e l’artista audiovisivo Ivan Penov.

In questo caso immagine e suono si fondono in un unico discorso.Il giorno seguente sulle onde sonore del web spazio al concerto della formazione trentina MpSaxophone Quartet, «Nessuna piazza è muta», in cui sono racchiuse composizioni originali e dedicate al giovane quartetto di sassofoni. Tra i nomi di rilievo spicca quello di Giorgio Colombo Taccani, il cui brano dà nome al concerto stesso, accanto a quelli di compositori come Robert Lemay di cui viene suonata «Urban Influx», Thomas Skweres «Penrose Square» e Pedro Alvarez «De Mares antiguos». Dietro la sigla di Azione_Improvvisa c’è un ensemble che unisce esperienze e approcci musicali differenti, un apporto sinergico tra strumenti di epoche diverse alla ricerca di una propria identità nuova e sperimentale, composto da musicisti attivi principalmente in Italia, Svizzera, Austria, Germania e Belgio. Hanno scritto per loro vari compositori, tra i quali G. Colombo Taccani, S. Alessandretti, M. Azzan, A.Carretero, Z. Baldi, G. Bertelli e A. Valle.

Durante il periodo del lockdown nella scorsa primavera hanno dato vita, in collaborazione con la casa di produzione cinematografica KottomFilms, alla rassegna online 40’ KlangRoom, registrando dieci composizioni scritte per l’occasione da alcuni tra i più importanti compositori italiani e stranieri. Il loro primo album «First Glimpse», proposto anche in questa rassegna, raccoglie una selezione delle composizioni di questa formazione create nel loro primo triennio di attività dal 2017 al 2020.