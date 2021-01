"Sono me" è il nuovo singolo di Ray

Dopo i ritmi reggaeton della scorsa estate tona in azione Mattia Marinchel in arte Ray. Sempre sotto la guida artistica e la produzione di Luca Valentini Ray ha appena lanciato infatti il suo nuovo singolo "Sono me".

Una canzone, accompagnata da un videoclip prodotto sempre da Valentini col marchio di Caroluka, in cui il cantante di Trento affronta il tema dell'omosessualità con un testo diretto ed incisivo.

<"Sono me" - racconta Ray - è un urlo di disperazione contro i pregiudizi che purtroppo ci sono ancor oggi verso i gay. Se una persona è omosessuale non è diversa da un etero perché l' amore è amore e non conosce sesso e non fa distinzioni, è un sentimento incondizionato. Purtroppo anche oggi ci sono ancora troppe persone che ti puntano il dito contro e tanti ragazzi giovani che non riescono a far fronte a queste prese in giro arrivano al punto di togliersi la vita>.