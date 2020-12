Il nuovo singolo dei To You Mom con il video di Caterina Nebl è molto giapponese e molto Murakami

«Questo è un brano che rappresenta una sorta di stazione luminosa, un arrivo che allo stesso tempo è culla di ripartenza. Raccoglie il profondo respiro e le sfumature di un lungo e intenso viaggio, portando con sé il fresco sapore di un richiamo alla vita, all’armonia e alla Luce (Hikari) appunto». Queste le parole che Luca Lorenzi e Massimiliano Santoni usano per definire i contorni di “Hikari Dawn” l’ultimo singolo che darà forma al lavoro che i To You Mom hanno condiviso su YouTube, un tassello per volta, durante questo 2020. Ad accompagnare il lancio del brano anche il videoclip girato ed interpretato dall’artista trentina Caterina Nebl (nella foto) che ha scelto di rappresentare il rapporto tra interno ed esterno e i concetti di desiderio e rinascita attraverso l’inquadratura essenziale di una finestra e di un corpo che si muove.

«Ci sono momenti in cui sentiamo il bisogno di fermarci e dare respiro alle cose. Come cantava Morgan “molto spesso una crisi è tutt’altro che folle, è un eccesso di lucidità”, crediamo in effetti siano momenti di crescita che, per quanto difficili, ci regalano la possibilità di scegliere di viaggiare in profondità prima di tornare con nuova luce a danzare e muoverci nella vita. Il testo della canzone è in parte ispirato al romanzo Dance Dance Dance di Murakami Haruki, la nota orientale nel titolo vuol essere in effetti anche un velato omaggio all’autore giapponese».

Il terzo album del duo trentino verrà annunciato e pubblicato nei primi mesi del nuovo anno, da quel momento tutti i brani saranno disponibili su Spotify, i Tunes e simili. Chi sceglierà di scaricare il disco per intero troverà inoltre un brano inedito: «Abbiamo pensato - sottolineano i Tou You Mom - che questo sia il modo giusto per ringraziare chi ci segue con affetto: un qualcosa in più per chi ci sostiene acquistando online il nostro nuovo album».