Hi Fi Gloom: per la band trentina nuovo singolo, e videoclip londinese

Nuovi bagliori sonori dal pianeta Hi Fi Gloom. La band di Trento ha pubblicato infatti, su tutte le piattaforme streaming e nei digital store, il singolo “Hate and the Beast“ per quello che è il primo tassello sonoro della costruzione del secondo album.

Gli Hi Fi Gloom, leggasi Alessio Zeni (voce, chitarre), Daniele Bonvecchio (batteria, elettronica) e Simone Gardumi (synth, elettronica), continuano ad esplorare anche in “Hate and the Beast“ i territori di un elettro sound a tratti minimale e avvolgente di notevole impatto melodico per chi apprezza il genere.

Ad impreziosire il lancio del singolo il videoclip realizzato a Londra da Michelangelo Girardi, che esplora le ragioni per le quali un sentimento umano sta avvelenando la società, le relazioni, la politica. «Davvero l’odio è diventato la nuova bellezza? - si chiedono gli Hi Fi Gloom - Una cifra quasi irrinunciabile, un vero e proprio valore estetico che, da chiave per dividere e comandare, è diventato la regola fissa di una nuova umanità: se non odi non esisti, non hai spazio né attenzione, non sei ascoltato, non avrai seguito. Anche se provoca sofferenze. Anche se fa star male e porta ad odiare».

Gli Hi Fi Gloom nascono a Trento nel 2017 e lavorano sin da subito alla scrittura dei brani che andranno poi a far parte del loro convincente disco d’esordio, “Ivory Crush“, uscito nel marzo 2018 per La Clinica Dischi. Dopo una serie di concerti promozionali, i tre si ributtano in studio alla ricerca di qualcosa di nuovo che permetta alla band di rinnovarsi, pur mantenendo il proprio sound delicato e l’identità sonora. Il primo frutto è appunto “Hate and the Beast“ e il percorso proseguirà con la pubblicazione di altri due singoli, il primo a gennaio 2021, il secondo in primavera, per i quali nelle prossime settimane inizieranno le sessioni di registrazione. Il futuro è poi nella speranza che, battuto il virus, si torni in pubblico.