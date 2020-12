"Bob and the Apple", fra Trento, Londra e Berlino vincono il Rock Contest Controradio

Sono in quattro, hanno origini trentine ma si muovono tra Parigi/Londra/Berlino, mescolando psichedelia sognante ed elettronica ambient. Vengono presentati così nel comunicato che annuncia la loro vittoria i Bob and The Apple vincitori del Rock Contest Controradio uno dei più prestigiosi concorsi italiani per musicisti under 35, quest’anno in versione online.

In 400 mila hanno seguito il concorso e in 85 mila erano sui canali del Rock Contest per la finalissima. A stilare la classifica del concorso che ha la sua anima a Firenze una giuria presieduta dal cantautore bresciano Paolo Benvegnù, che ha impreziosito la finale proponendo alcuni brani dal vivo, e il pubblico, che ha espresso il proprio voto sulla pagina ufficiale Rockcontest.it.

Decisamente lusinghiere le parole che accompagnano il trionfo della band trentina: «Se fossero un gruppo inglese li troveremmo sulle prime pagine dei giornali specializzati: i Bob and the Apple sono Leonardo Lanzinger al basso e voce, Bruno Lanzinger alla batteria e voce, Giacomo Gilmozzi e Matteo Tomaselli alla chitarre e voci, a cui si aggiunge Rick Damian, che segue le produzioni ed è ormai parte integrante del progetto.

Si sono conosciuti al liceo e continuano a fare musica da dieci anni, nonostante vivano lontani fra loro. Perché un modo per suonare assieme si trova sempre». E ancora: «In decisa controtendenza rispetto alle dinamiche contemporanee, sorprendono per la sofisticata padronanza dei mezzi e dei linguaggi musicali con la quale si prefiggono di rivolgersi ad un pubblico internazionale». I Bob and The Apple hanno vinto un premio dal valore di duemila euro da investire in progetti di sviluppo della propria attività artistica. «Ringraziamo il Rock Contest e tutta l’organizzazione - ha dichiarato il gruppo durante la premiazione - speriamo di vederci presto su un vero palco. Come utilizzeremo il premio? Beh, innanzitutto potremmo investirlo in spostamenti, viste le distanze che ci separano, per portare avanti il nostro progetto».

Un riconoscimento che dà nuovo entusiasmo ai Bob come raccontano: «Dopo aver passato quasi un anno senza mai salire su un palco, vincere il primo premio del Rock Contest Controradio ci ha ridato un sacco di energie. È il festival italiano per musica emergente più interessante e duraturo: dai Subsonica agli Offlaga Disco Pax, tanti dei gruppi che ci hanno influenzato sono passati da lì. Siamo ancora increduli di aver vinto: un gesto di fiducia che ci permetterà di migliorarci ancora di più nel nostro progetto, ma anche una conferma nelle scelte che abbiamo fatto per il nostro percorso di crescita musicale».

Per festeggiare questo momento, hanno deciso di pubblicare il video della live session di «Strangers», la canzone/video che ha permesso loro di vincere il contest. Per il futuro la band ha le idee chiare: «Ora siamo concentrati sulla scrittura dei nuovi pezzi e sulla realizzazione di alcuni video che condivideremo presto. Con Ricky Damian bloccato a Londra per la variante inglese del covid, non riusciremo a registrare durante le vacanze invernali, come facevamo ormai da qualche anno. Per il momento porteremo avanti le cose come nell’80% della nostra normalità: a distanza».