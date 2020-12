Tornando in azione anche in questo strano Natale 2020 Johnny & the Silver Bells.

Dopo aver proposto gli scorsi anni "Silver Bellis" e "Feliz Navidad" la band estemporanea formata da noti musicisti di Trento propone in questa occasione il brano "Christmas with you" brano scritto da Johnny Cash e dalla moglie June Carter.

A suonare nel videoclip diretto da Antonio De Cia nella cornice di Piazza Duomo nel cuore di Trento sono Johnn B (voce, chitarra e piano), Elena Amadei (voce), Mariano Detassis (cajon e percussioni), Mike Bottiglieri (contrabbasso) e Nicola Fadanelli (violino e mandolino).

IL VIDEO DA PIAZZA DUOMO