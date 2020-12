Ha le forme di Etere il nuovo album di Francesco Camin. Un lavoro fatto di una serie di cover acustiche quello del cantautore di Trento che verrà pubblicato domani su Spotify e su tutte le altre piattaforme di musica streaming.

«Etere» ha una tracklist di otto brani equamente divisi fra quattro artisti italiani e quattro internazionali. Camin mette in fila alcuni classici di Damien Rice, Cat Stevens, Fabio Concato, Gianluca Grignani, Samuele Bersani, Elton John, Coldplay e Fabrizio De André. L’album è stato realizzato negli studi Metrò Rec di Riva del Garda con la produzione di Marco Sirio Pivetti: «Si tratta di un lavoro – racconta il cantautore – dalle forme unplugged in cui ho voluto interpretare a modo mio alcune delle più belle canzoni che hanno accompagnato i miei passi fino ad oggi. Otto canzoni che avrei voluto scrivere io, otto melodie che mi hanno rapito fin dal primo momento in cui le ho ascoltate. Otto artisti, di varie epoche e attitudini sonore, che hanno lasciato la loro impronta dentro di me».

Molte di queste incisioni sono vere e proprie esecuzioni dal vivo registrate in un’unica performance che Francesco Camin ha scelto di lasciare per lo più intoccata, mantenendo così l’autenticità che si respira in un evento live. Gli ultimi mesi sono stati molto creativi. «Ho scritto molte cose nuove – dice Camin - che pubblicherò nel corso del 2021. Ma ho voluto anticipare queste produzioni con «Etere», perché in realtà era da tempo che volevo incidere e racchiudere in un disco le canzoni che in un modo o nell’altro hanno avuto un ruolo importante nel mio rapporto con la musica. Le canzoni contenute in «Etere» sono tutte, a mio modo di vedere, molto evocative, hanno una luce intrinseca davvero preziosa che io ho cercato di interpretare a modo mio, spogliandole da tutte le sovrastrutture musicali e muovendomi in punta di piedi».

Francesco Camin guarda già oltre questo lavoro e ci rivela che il 22 gennaio uscirà il suo singolo inedito Madre primo tassello di quello che potrebbe essere anche il suo prossimo lavoro.

Come evidenziato «Etere» si troverà dal 22 dicembre su tutte le piattaforme streaming ma iscrivendovi alla newsletter del cantautore sul sito francescocamin.com si potrà anche scaricare il cd gratuitamente.