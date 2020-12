Ci sono anche i Point Nemo fra i sedici video più votati che si contenderanno il titolo di "Miglior videoclip italiano" secondo i lettori del sito Videoclip – Italia. com. Le immagini sono quelle di "Mescalina" del regista di Trento Matteo Scotton e la clip si potrà votare, attraverso il meccanismo di una sfida a coppie, sui siti Facebook ed Instagram di una delle più importanti webzine italiane del settore.

Novanta i candidati iniziali per il miglior videoclip dell'anno e i trentini Point Nemo hanno superato il primo sbarramento insieme a big della musica italiana come Ghali e Salmo, Fedez, Achille Lauro, Mahmood e Myss Keta. "Mescalina" si era già messo in evidenza conquistando la nomination come miglior video italiano al Pivi 2020 - Streming Festival del Meeting Degli Indipendenti di agosto entrando in questo caso tra i 45 finalisti.

Il video scritto, diretto da Matteo Scotton è stato girato lo scorso gennaio sul monte Bondone nella forma di un piccolo cortometraggio ispirato all'eterno ritorno di Nietzsche: un crudele gioco tra la vita e la morte, una corsa contro il tempo. I Point Nemo, leggasi Enrico De Bertolini, Stefano Mosna, Mattia Scarabottolo e Stefano Malchiodi, avrebbero dovuto lanciare quest'anno il loro primo album "Space Junk and Sea Monsters" ma ne hanno posticipato l'uscita sempre per la label Overdub Recording al 2021 a causa dell'emergenza covid e alla conseguente impossibilità di proporsi in una dimensione live.

Un disco anticipato dalla pubblicazione di due singoli "Black Mama" e appunto "Mescalina" lo scorso aprile. Sulla genesi del video che ha come protagonisti Luca Di Girolamo (attore romano trapiantato in Trentino), Federico ‘Scarpinsky' Scarpinato, Corrado Pollacci e Karen Stenico proprio Scotton ci aveva raccontato: «Questa volta ho deciso di girare un piccolo cortometraggio, senza far apparire la band, anche perchè le sonorità del pezzo me lo permettevano. Si tratta di una piccola storia di stampo esistenzialista, ispirata all'Eterno ritorno del filosofo Nietzsche: un progetto ambizioso, soprattutto perchè girato in un'unica giornata».

In attesa dell'uscita del disco i Point Nemo lanceranno ad inizio anno un nuovo videoclip questa volta in modalità d'animazione.