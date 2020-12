UpLoadSounds, sei band ed artisti trentini in gara nella fase finale

Ci sono anche sei esponenti della scena musicale trentina fra i nomi dei dodici finalisti del contest euroregionale UploadSounds 2020, che con le audizioni di sabato prossimo 12 dicembre giunge al suo atto finale.

Anche in questa occasione dunque il Trentino fa la parte del leone sia sul fronte degli iscritti al contest dell’Euregio sia per quanto riguarda appunto il novero dei finalisti che sul fronte sonoro della nostra provincia vede nell’ordine Candirù, Cartapesta, Humus, Ganesh, Mondo Frowno e The Evening Empire.

A completare il novero dei finalisti ci sono i sei rappresentanti dell’Alto Adige, ovvero leggasi Bianca, Dodicianni, Marion Moroder e Zelda ed i tirolesi Another Vision e Biba.

Le audizioni sono in programma, ovviamente a porte chiuse causa Covid, sabato 12 dicembre al Teatro Cuminetti di Trento ed il vincitore avrà subito la possibilità di aprire il concerto esclusivo degli I Hate My Village, che in serata, dal palco del Teatro Auditorium Santa Chiara, chiuderà la dodicesima edizione di UploadSounds, e una serie di ricchi premi.

Dopo le audizioni dei finalisti, sarà proclamato il vincitore di UploadSounds 2020 e saranno premiati il secondo e il terzo classificato, nonché il miglior artista under21. Anche quest’anno i premi in palio - del valore complessivo di ventimila euro - sono destinati al consolidamento e alla crescita del percorso musicale dei musicisti, e consistono in sessioni di produzione audio/video e nel lancio su stampa e social media dei progetti musicali. La serata verrà trasmessa, dalle 21.30, in diretta streaming sui canali Youtube e Facebook di UploadSounds, e si concluderà con l’unica data del 2020 degli I Hate My Village, il supergruppo formato da Adriano Viterbini (Bud Spencer Blues Explosion), Fabio Rondanini (Calibro 35, Afterhours), Alberto Ferrari (Verdena) e Marco Fasolo (Jennifer Gentle).