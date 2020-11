Conto alla rovescia iniziato per la chiusura delle iscrizioni al contest UploadSounds. Scadono infatti alla mezzanotte di domani i termini per aderire al contest dedicato ai musicisti e alle band dell'Euregio che ormai da dodici anni sostiene i migliori progetti musicali under 35 di Trentino, Alto Adige e Tirolo. Nonostante le difficoltà di un'edizione caratterizzata dalla pandemia, sono già decine le realtà che si sono messe in gioco, inviando la propria iscrizione, gratuitamente e direttamente sul sito www.uploadsounds.eu.

Per partecipare al concorso basta infatti compilare l'apposito form e presentare un brano inedito, che sarà valutato da una giuria composta da grandi nomi del mondo della discografia e della musica, italiana ed internazionale. I migliori progetti selezionati parteciperanno quindi alla grande finale in programma il 12 dicembre, quando i dodici finalisti si contenderanno i premi in denaro, del valore complessivo di 10.000 euro, assegnati dalla commissione di esperti del mondo musicale ed il premio speciale per i giovanissimi under 21.

Si conferma così anche quest'anno l'impegno nella promozione dei talenti musicali delle tre province dell'Euregio di UploadSounds, da sempre a fianco dei musicisti del territorio per sviluppare un circuito euro regionale in cui le band emergenti possano esibirsi, crescere, conoscersi e farsi conoscere, abbattendo le barriere linguistiche e culturali grazie alla musica.

La finalissima di UploadSounds, che prevedeva come ospiti i due cantautori siciliani Colapesce e Dimartino, si sarebbe dovuta tenere in una dimensione live all'Auditorium S. Chiara. Ovviamente ora le modalità di svolgimento sono in via di definizione: tutto dipenderà dall'emergenza legata al coronavirus che al momento, in attesa di un nuovo Dpcm, impedisce la presenza del pubblico nei teatri.