Permettere a tutte le band e agli artisti emergenti trentini e non solo di poter usufruire gratuitamente, tramite prenotazione, per un sabato al mese, dello studio di registrazione 41kHz. È questa la nuova iniziativa, che si estenderà fino ad aprile 2021, lanciata da Percorsi Musicali nella sua sede in via Alto Adige 110 a Trento, in oltre trecento metri quadri dedicati alla musica, ai corsi di cinema, teatro ed ai casting. L’idea di Luca Valentini è quella di essere di supporto in questo momento così difficile a tutti coloro che si muovono nella scena musicale trentina e regionale: «La situazione non è facile - sottolinea il noto produttore e musicista di Trento - ed il blocco quasi totale dell’attività live sta creando molti problemi a chi voleva suonare live magari per raccogliere denaro da investire anche nelle produzioni discografiche».

Per le band o i solisti che prenoteranno la loro sessione ci sarà l’opportunità di registrare, appunto gratuitamente, un brano all’interno degli studi di Percorsi Musicali e 41khz con un servizio completo di editing, mix e mastering. Qualora richiesto i musicisti avranno anche l’opportunità di avere la propria registrazione in presa diretta subito dopo la sessione di registrazione ed il video clip in allegato della loro performance live. Anche in quest’anno segnato dalla pandemia lo staff Percorsi Musicali, che vede in prima linea anche la vocalist Carolina Roat, non si è perso d’animo ed ha continuato ad operare con le lezioni didattiche nella scuola mantenendo sempre la sicurezza degli allievi e dei docenti, con le lezioni didattiche online. Percorsi Musicali, che ha aperto anche una succursale anche nella zona di Monza per l’esattezza a Lissone in collaborazione con il cantautore Simone Gamberi, si muove anche nell’orizzonte della Caroluka, la casa di produzione di Luca Valentini e Carolina Roat. Fre le ultime uscite il singolo reggaeton «Nero agosto» di Ray, e i lavori con Matteo Margon, in arte Matt, e Dorè, l’aka di Michele Grosso, mentre il cantante siciliano Giuseppe Leto, che si è trasferito a Trento per frequentare il Conservatorio Bonporti, sta lavorando, dopo la vittoria del talent «Io canto», al suo nuovo album insieme a Luca Valentini. Per tutti i dettagli sulla prenotazione dello studio: percorsimusicalitrento@gmail.com e www.41 kHz.it.