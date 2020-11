Domenica 15 ad Isera il live pomeridiano a tutto jazz degli Swing Machine

Dopo il concerto in diretta streaming della scorsa domenica con i mille colori vocali di Boris Savoldelli Trentino Jazz prova a resistere e a tornare in modalità live. Domenica 15 dicemnre alle 15 la rassegna in uno dei suoi contenitori, sotto la di "Jazz&Wine", approda alla Casa del Vino di Isera per una performance pomeridiana con il trio degli Swing Machine. "Non ci vogliamo arrendere – racconta all'Adige Emilio Galante curatore di Trentino Jazz – e stiamo attaccati con le unghie e con i denti ad ogni possibilità di fare musica dal vivo: per ora i locali in zona gialla possono rimanere aperti e noi ci infiliamo in questa finestra sonora per non fare morire definitivamente la musica". Positivi i feedback arrivati dal primo evento on line con Boris Savoldelli, un live che sarà ripetuto live proprio a Isera il prima possibile, domenica si torna on stage: "Musica e ristorazione – sottolinea il flautista docente del Bonporti - sono accomunati dalla stessa cupa sorte in questo drammatico momento storico. Il “ristoro” dello spirito ha gli stessi, se non maggiori diritti, del ristoro del corpoì".

Dietro la sigla di Swing Machine ci sono tre musicisti come Sandro Gibellini, Martino De Franceschi e Francesco Casale. Il trio nasce nel 2016 dall'unione di due amici di lunga data: il rinomato chitarrista Sandro Gibellini e il batterista Francesco Casale, uniti da un affiatata amicizia e da una bella intesa musicale. Insieme al giovane bassista veronese Martino De Franceschi, danno vita ad una formazione scoppiettante, proponendo unrepertorio che spazia dal jazz tradizionale alla musica brasiliana, con uno sguardo anche al pop e alla musica da film. Sandro Gibellini è uno dei più importanti chitarristi jazz italiani ed ha suonato con moltissimi musicisti tra i quali Gerry Mulligan, Lee Konitz e Al Grey. Francesco Casale è considerato il maestro di tutti i batteristi veronesi e dopo quasi cinquant' anni di palcoscenico e un'infinità di registrazioni è uno dei più interessanti ed eclettici batteristi in Italia. In questa formazione sfodera un altro suo grande talento: quello del canto (e dello scat!), tuffandosi in stravaganti interpretazioni e improvvisazioni. Alla Casa del Vino serve prenotare, dati i pochi posti disponibili, allo 0464.486057