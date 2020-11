Caterina Dominici diventa icona rock nel nuovo brano firmato da Felix Lalù e Francesca Endrizzi

<Caterina Dominici è l'unica vera rockstar nonesa e questa canzone intende celebrarne l'esistenza e le gesta in maniera insieme ironica e affettuosa>. Sono queste le parole usate da Felix Lalù, uno dei più bizzarri e creativi musicisti della scena trentina, per definire il brano "Caterina", interpretato e realizzato in stretta collaborazione con Francesca Endrizzi e lanciato con un videoclip. Durante il lockdown proprio Francesca Endrizzi e il cantautore di Trento Giovanni Dallapè avevano fatto uscire una cover di sole voci e percussioni della celeberrima "Rosalina" di Fabio Concato. Da qui l'illuminazione di Oscar De Bertoldi in arte Felix Lalù (nella foto di Gianni Maoro) : <Ho subito notato che Rosalina ha le stesse sillabe e qualche assonanza con Caterina. Siccome in questo periodo sto in fissa col nones ho pensato di scrivere un pezzo sulla nostra Caterina nostrana e ho proposto a Francesca con cui sto già suonando in duo per il tour di No Hablo Ladino, di cantarlo, perché con la mia voce il brano non funzionava proprio>.

Detto fatto "Rosalina" si è trasformata in "Caterina", accompagnata da un testo in noneso style e in una sorta di omaggio sonoro a Caterina Dominici: <Anche se non condivido appieno le idee della Dominici - sottolinea mr. Felix - riguardo al nones (e il riconoscimento della sua ladinità), non posso non riconoscere il suo status di vip a livello locale, guadagnato con una presenza assidua e quasi ubiqua a tutte la manifestazioni della cultura popolare in valle. Normalmente la Dominici (o la Caterina, come la chiamano in tanti) si presenta infatti con la sua chioma rossissima e il vestito tradizionale e si propone ogniqualvolta ci sia un microfono acceso a disposizione>.

Il video si lega invece ad una serie di immagini della Val di Non messe al contrario con la Dominici, nelle forme di burattino che diventa icona rock, che canta il brano>. Fra le ultime mosse di Felix Lalù da ricordare anche la sua interpretazione del brano "La collina", diventata “La siesta” in noneso, per il lancio del progetto "Per essere felici bisogna essere in due" di Trento Spettacoli e Spazio Off purtroppo bloccato dalle recenti disposizioni sul Covid - 19.