Ci sarà il cantautore roveretano Davide Prezzo a rappresentare la scena musicale trentina nella seconda data altoatesina dell'Upload On Tour 2020 in programma oggi, alle 18, al Teatro Waltherhaus di Bolzano. Mentre continuano le iscrizioni al contest dedicato ai progetti musicali under 35 di Trentino, Alto Adige e Tirolo l'Upload On Tour prova a resistere, seppur condizionato dalla situazione in evoluzione legato all'emergenza Covid, Headliner della serata al Walterhaus sono gli altoatesini Mainfelt che si esibiranno con il loro trascinante ritmo folk rock carico di energia. Come nella formula dell'iniziativa in apertura suoneranno tre delle migliori band selezionate tra gli iscritti al contest che, questa volta, saranno The Modern Flowers (Bolzano) e Jesse (Tirolo) e appunto Davide Prezzo. Di radici siciliane, ma da anni residente in Vallagarina, Prezzo dopo aver concluso il percorso di chitarra jazz al conservatorio di Trento nel 2017 si è concentrato principalmente sul suo progetto di cantautorato trovando nella scrittura di testi e nella composizione di musica inedita la sua massima espressione. Le sue influenze musicali sono molteplici e nascono dal variegato percorso della sua formazione: la tradizione siciliana, con i suoi ritmi saltellanti e la poesia di una terra che ha molto da raccontare, la musica mediterranea, il blues delle origini, il jazz, il rock, la tradizione della chitarra spagnola, le musiche sudamericane e ovviamente la canzone d'autore italiana. Nel suo percorso di cantautore fino ad oggi troviamo la registrazione di un album. "Da che parte stai", e la vittoria, nel 2018, del contest Rock Time organizzato da Street Music sul palco del White Cafe di Pergine. Il suo ultimo singolo, uscito la primavera scorsa, s'intitola "Tre" ed è stato accompagnata da un videoclip girato fra la Sicilia e Riva del Garda. "Tre", un brano che sottolinea e conferma la natura cantautorale di Prezzo e racconta in modo sognante e popolare la storia della sua vita, è stato pubblicato dalla Phonogram Music, etichetta discografica di Cologno Monzese, con la produzione artistica di Francesco Adessi.