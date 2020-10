A quello della cantante Arisa , annunciato la scorsa settimana, si aggiungono anche i nomi di Raphael Gualazzi , della Banda Osiris e di Cecilia Harp fra quelli di maggior rilievo della prima edizione del «Festival dei Castelli Trentini».

Una serie di appuntamenti, organizzati da Litterini Servizi, che si terranno dal 14 al 31 ottobre in cinque manieri: il Buonconsiglio, Castel Beseno, Castel Thun, Castel Stenico e Castel Caldes. Primo concerto quello del 14 ottobre, alle 20 nella Sala Grande del Buonconsiglio con l' Arci Trio il progetto di tre musicisti trentini ( Pietro Prosser, Alessandro Baldessarini e Eddy Serafini ), impegnati nella ricerca, trascrizione, adattamento e nell'utilizzo di strumenti originali tipici del barocco e rinascimento. Sempre il Buonconsiglio, il 15 alle 20.30, ospiterà la songwriter torinese Cecilia Harp con le sue note fra arpa e voce e il 16 il comico Mario Cagol con lo show «Stendap (Stand-up)».

Due gli appuntamenti a Castel Beseno ed entrambi alle 16 e a pagamento: il 17 con Arisa e il 18 con gli Apocrifi accompagnati dalla Rovereto Wind Orchestra in una particolare versione dello spettacolo dedicato a De Andrè «Tutti morimmo a stento».

Castel Caldes ospiterà invece i concerti de «Il Tamburo del Sole» (il 18 alle 16), della violoncellista Barbara Bertoldi (il 30 alle 20.30) e lo spettacolo «Nella vecchia fattoria» con Il Teatro delle Quisquillie (il 31 alle 15.30). Il 24 ottobre, dalle 15.30, a Castel Stenico in cartellone il concerto del Coro Altraterra che da oltre vent'anni,nella sua formazione di coro polifonico a voci miste, propone concerti di musiche da tutto il mondo. Sempre nel maniero delle Giudicarie il 25 ottobre alle 15.30 «La principessa rapita» de «I Teatri Soffiati» mentre il 31 ottobre alle 15.30, con ingresso a pagamento, spazio a Lucio Gardin con lo spettacolo «Giallo comico a Castel Stenico» che prende forma dai racconti degli studenti delle scuole primarie e secondarie, chiamati ad ambientare proprio nel castello delle misteriose narrazioni tipiche del genere giallo con disegni, testi teatrali e fumetti.

Castel Thun, grazie ai vasti spazi di cui dispone, ospiterà due dei live più attesi ed entrambi a pagamento: con la Banda Osiris ed il pianista Raphael Gualazzi. La Banda Osiris, considerata fra le massime espressioni della comicità nel teatro musicale si esibirà il 24 ottobre alle 15.30, con Sandro Berti, Gianluigi Carlone, Roberto Carlone e Giancarlo Macrì. Il dispendio di energie, il ritmo vorticoso e le continue sorprese sono da tempo la cifra stilistica del gruppo, la musica l'asse portante e al tempo stesso collante drammaturgico. Musica di tutti i generi miscelata con ironia e una buona dose di dissacrazione, musica come suggestione sonora e di immagine ma anche come divertimento nell'eseguirla e nell'ascoltarla.

Il 25 ottobre alla stessa ora il concerto, per piano solo, di Raphael Gualazzi con un the best della sua produzione musicale. Biglietti in prevendita da domani sul circuito PrimiAlla Prima.