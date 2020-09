Scelgono la continuità i docenti del Conservatorio Bonporti di Trento e della sezione staccata di Riva del Garda che ieri hanno confermato Massimiliano Rizzoli (nella foto) come direttore per i prossimi tre anni.

Venerdì si sono tenute le elezioni e Rizzoli, come nel 2017, è prevalso su Stefano Fogliardi: 52 i voti attribuiti al vincitore, 36 quelli dello sfidante. Tre anni al ballottaggio Rizzoli l'aveva invece spuntata per un solo voto, 44 a 43.

Quest'anno il Conservatorio trentino vanta una popolazione di 715 studenti, 120 docenti e 28 amministrativi.

Nel programma di Rizzoli numerosi punti: la gestione degli spazi in continuo ampliamento non solo per la realizzazione della sala concerti, ma anche per l'acquisizione di nuove aule a Trento e a Riva, l'ideazione di nuove strategie nella didattica, nella ricerca e nella produzione, il potenziamento dell'organizzazione dei corsi, mentre lievitano oltre il 40% in più rispetto al passato le richieste di ammissione, la dotazione informatica (resa ancor più necessaria dall'esperienza dall'emergenza sanitaria) e strumentale: l'investimento previsto (compreso un pianoforte grancoda per la sala da concerti) si rivela già consistente.

Ieri si è votato anche per la scelta degli otto componenti del Consiglio accademico.