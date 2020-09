La pianista trentina Isabella Turso ospite del Woman in Cinema Awards a Venezia

Lo scorso otto settembre Isabella Turso è stata invitata in qualità di ospite ufficiale dell'evento Woman in Cinema Award (WiCA) che si è svolto durante la Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia alle ore 16.00 presso l'Hotel Excelsior (Italian Pavilion), in collaborazione con Me Events.

In occasione della premiazione Isabella vestiva un abito di Eleonora Lastrucci, e ha poi sfilato sul Red Carpet del film “Notturno” di Gianfranco Rosi con un abito di Pinella Passaro.

Una ribalta importante dunque per la pianista di Trento che ha pubblicato di recente il suo nuovo disco “Big Break”per l’etichetta Bluebelldisc Music.

WiCA/Woman in Cinema Award è il premio che vuole contribuire al riconoscimento del ruolo delle donne nel cinema e alla visibilità delle donne all’interno dei più importanti Festival del Cinema.

Condotto dall’autrice e scrittrice Claudia Conte, l'evento vuole celebrare le donne non solo attraverso le grandi registe e interpreti, ma anche riconoscendo il ruolo fondamentale degli uomini che hanno saputo raccontare e renderle protagoniste. I riconoscimenti sono conferiti da un'Academy tutta al femminile composta da giornaliste di cinema: Fulvia Caprara, Alessandra De Luca, Titta Fiore, Alessandra Magliaro, Chiara Nicoletti, Cristiana Paternò, Angela Prudenzi, Barbara Righini, Marina Sanna, Stefania Ulivi). L’evento parte da Venezia 2020 e premia, tra gli altri, l’autrice e conduttrice radiofonica Chiara Tagliaferri e il regista tedesco Christian Petzold.

La cerimonia di premiazione è avvenuta durante la 77esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, organizzata dalla Biennale di Venezia e diretta da Alberto Barbera, che si è svolta al Lido di Venezia dal 2 al 12 settembre scoeso,